– PRAHA, 2. 11. 2017 (her) – Po překvapivé remíze Slavie ve Španělsku zavítal tentokrát Villareal do Prahy. Španělé od začátku dominovali a připsali si také jedinou branku prvního poločasu. Po změně stran se Slavia přece jen oklepala a místy se dostala i do výraznějšího tlaku. Vyrovnávací gól byl na spadnutí. Tlak domácích zchladil až z brejku Cheryshev, jehož centr z levé strany si srazil do vlastní brány Deli. Hosté po výhře 2:1 udrželi v tabulce skupiny A první místo, Slavia klesla na nepostupové třetí.