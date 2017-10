Most, 14. 10. 2017 (Kozák) – V prvním ze dvou hlavních dostihů slunečného podzimního mosteckého odpoledne, 96. Svatováclavské ceně na 1200 metrů, vyhrál irský kůň Mr. Right s žokejem Václavem Janáčkem jistě o 2,5 délky a po nedávném vítězství v Bratislavě kraluje místním sprinterům. Stejně tak druhý hlavní dostih, 79. Cenu zimního favorita, který se letos přesunul z Chuchle do Mostu, ovládl kůň z irských ostrovů Sagar, sedlaný žokejem Petrem Foretem.