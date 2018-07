Most, 24. 6. 2018 (Kozák) – Historická vozidla rozmanitých kategorií, různých kubatur a značek se sjela na mostecký autodrom. Hlavním a divácky nejatraktivnějším podnikem The Most Historic Grand Prix byl šampionát FIA Masters Historic Formula One, které sbíraly body v mistrovství světa v letech 1966 až 1985. Mezi nimi v Mostě dominoval zeleno-bílý Williams Brita Nicka Padmora.